بريدة 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واسكرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، علي المدعس -أصغر متطوع بالمنطقة- نظير الأعمال التطوعية التي قدمها من خلال فريق يمام الخير التطوعي، والفرق التطوعية الأخرى بالمنطقة.جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم , مشرفة فريق يمام الخير بالقصيم أسماء الوليعي التي قدمت شرحاً موجزاً لما قام به المتطوع المدعس من أعمال منها المشاركة في مبادرة أصحاب الهمم واليوم العالمي للإعاقة والمشاركة في مبادرة توزيع كسوة الشتاء بالمنطقة، والمشاركة في ملتقى رابطة التطوع ببريدة وغيرها من المشاركات التطوعية.وعدّ سمو أمير القصيم ما قام به المتطوع المدعس -الذي لم يتجاوز 9 سنوات- سلوكا إنسانيا يجب غرسه في الأبناء، منوهاً بالدور الكبير الذي قام به المتطوعون والمتطوعات في عدد من المبادرات الخيرية والمجتمعية بالمنطقة ، ومساندتهم الفاعلة لعدد من القطاعات والجهات الحكومية.// انتهى //15:47ت م0121