الرياض 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واساجتمع معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي في المجمع الرئيس للبريد اليوم بمعالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني.وقُدم خلال الاجتماع عرض لخطة وتوصيات تطوير الإجراءات الجمركية في البريد.بعد ذلك تجول محافظ الجمارك في مكاتب ومستودعات الجمارك في المجمع الرئيس ومنطقة المعالجة والمنطقة الجمركية.ويأتي الاجتماع امتدادًا للتعاون القائم بين الهيئة العامة للجمارك ومؤسسة البريد السعودية وسعيًا إلى رفع كفاءة الخدمات التشغيلية وتطوير الإجراءات الجمركية لجميع مكاتب الجمارك في المؤسسة بهدف الوصول إلى تقديم أعلى معايير الجودة في الأداء وتمكين البريد السعودي من تقديم خدمات متميزة للمستفيدين.// انتهى //17:53ت م0163