الرياض 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واسشاركت جامعة الملك سعود بنسبة 25% من نشر الأبحاث على مستوى الجامعات السعودية في مواجهة فيروس كورنا المستجد من خلال نشر 131 بحثًا علميًا حول الفيروس لتصبح أبرز المسهمين في تحقيق المملكة العربية السعودية للمركز الأول عربيًا والسابع عشر عالمياً في الإنتاج البحثي العلمي المتعلق بالجائحة.وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر أن جامعة الملك سعود استعدت منذ بداية انتشار كورونا في العالم بمراكزها البحثية ونخبة من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس على المشاركة في تخصيص ورش عمل ودراسات أسهمت في التصدي لـ 19 COVID وكيفية سبل الوقاية منه والعلاج.وقدم معاليه التهنئة للقيادة الرشيدة بوصول المملكة إلى ترتيب متقدم على مستوى العالم والأولى عربياً في نشر أبحاث كورونا، مبينًا أن جامعة الملك سعود تفخر بتصدرها المرتبة الأولى على مستوى الجامعات السعودية برصيد بحثي وصل إلى 131 بحثاً.// انتهى //18:04ت م0164