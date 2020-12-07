الرياض 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واسأطلقت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" برنامج "مساند" لتمكين الأيتام في مجال الصحة والسلامة المهنية، ويستهدف 30 من الأيتام المنتسبين للمؤسسة، الذي يأتي كأحد البرامج النوعية التي تقوم عليها المؤسسة للعمل على تمكين الأيتام وتوفير الوظائف الملائمة لهم وتأهيلهم لسوق العمل.كما يأتي البرنامج كإحدى ثمرات التعاون بين الجهات الغير ربحية في المملكة التي تولي اهتماماً بعملية تأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل والعمل على توظيفهم، ونواة للتعاون مع عدد من الجهات .// انتهى //18:10ت م0168