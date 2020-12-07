الأحساء 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واسأقامت المؤسسة العامة للري بالأحساء اليوم ورشة عمل بعنوان "زيادة إنتاجية المياه عن طريق الري الناقص" بحضور الرئيس العام للمؤسسة الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك.وتهدف هذه الورشة -التي شارك فيها عدد من المختصين- إلى معرفة كفاءة طرق الري والاحتياجات المائية للمحاصيل والنبات وكفاءة التخزين والنقل والتوزيع وكفاءة الإضافة والاستعمال لمياه الري والمعوقات والمشاكل الرئيسية التي تواجه تحسين كفاءة الري.//انتهى//18:18ت م0172