عام/ " زيادة إنتاجية المياه عن طريق الري الناقص" .. ورشة عمل بالأحساء
الاثنين 1442/4/22 هـ الموافق 2020/12/07 م واس
الأحساء 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واس
أقامت المؤسسة العامة للري بالأحساء اليوم ورشة عمل بعنوان "زيادة إنتاجية المياه عن طريق الري الناقص" بحضور الرئيس العام للمؤسسة الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك.
وتهدف هذه الورشة -التي شارك فيها عدد من المختصين- إلى معرفة كفاءة طرق الري والاحتياجات المائية للمحاصيل والنبات وكفاءة التخزين والنقل والتوزيع وكفاءة الإضافة والاستعمال لمياه الري والمعوقات والمشاكل الرئيسية التي تواجه تحسين كفاءة الري.
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18:18ت م
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