أبوظبي 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واسالتقى وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور بن محمد قرقاش اليوم في أبوظبي بوزير خارجية أوكرانيا ديميترو كوليبا.وبحثا خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما في المجالات الاقتصادية، إضافة إلى تناول مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حول التطورات والمستجدات الدولية وخاصة في الشرق الأوسط.// انتهى //19:11ت م0175