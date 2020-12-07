أبوظبي 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم في أبوظبي بالوزير المنسق للشؤون البحرية في إندونيسيا الجنرال لوهوت بنسار باندجيتان.وبحثا خلال اللقاء علاقات الصداقة وجوانب التعاون الثنائي وسبل تعزيزه وتنميته بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وخاصة في الشؤون البحرية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.// انتهى //19:14ت م0177