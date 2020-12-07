واشنطن 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واسالتقى وزير الدفاع الأميركي المكلّف كريستوفر ميلر، اليوم في جاكرتا، بوزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو، ووزير الخارجية ريتنو مارسودي، ورئيس هيئة الدفاع الجوي المارشال هادي تجيجانتو.وأكد ميلر خلال الاجتماعات، الأهمية التي توليها وزارة الدفاع الأميركية للشراكة الثنائية بين الولايات المتحدة وإندونيسيا، مشدداً على ضرورة تأمين منطقة بحر الصين الجنوبي الحرة والمفتوحة والمنطقة الهندية والمحيط الهادئ.كما ناقش مع المسؤولين الإندونيسيين، ملفات الأمن البحري ومشتريات الدفاع وتبادل المعلومات والتعليم العسكري، والفرص المتاحة لتعزيز التدريب العسكري بين البلدين، وأبرز تطورات جائحة كوفيد-19، والأمن الإقليمي.// انتهى //21:30ت م0208