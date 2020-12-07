جيزان 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واسأقامت جمعية ذوي اضطراب طيف التوحد الخيرية بمنطقة جازان "لدُن" بالشراكة مع نادي جازان الأدبي أمس، احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والمقام تحت شعار "إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19"، وذلك على مسرح النادي بمدينة جيزان.وتضمنت فعالية الاحتفال معرضًا تشكيليًا، وعروضًا مسرحية لقصص نجاح وكفاح ذوي الإعاقة ومنصة إلقاء، بهدف زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع كافة بحقوق ذوي الإعاقة الذين لديهم إعاقات في الحياة التعليمية والصحية والجسدية والنفسية والاجتماعية.كما اشتملت الفعاليات على تنظيم دورات تدريبية عن بعد عن التوحد والرياضة الحركية لذوي الإعاقة ولغة الإشارة.// انتهى //21:35ت م0210