الوجه 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واسكثفت بلدية محافظة الوجه، جولاتها الميدانية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية وسلامة الأغذية، وتقيُّد العاملين بالاشتراطات الصحية.وبينت البلدية أن الجولات الرقابية أسفرت عن مصادرة وإتلاف 52 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 6 مخالفات صحية شملت مخالفة تدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين، ومخالفة تداول المواد الغذائية بطريقة غير صحيحة, كما أُغلِقَ محلان تجاريان.وأكد مدير العلاقات العامة بالبلدية عبدالله بن محمد البلوي أن البلدية مستمرة في تنفيذ جولاتها التفتيشية من خلال مراقبي البلدية، بهدف مراقبة عمل المحال المعنية ببيع المواد الغذائية المختلفة للحفاظ على مستويات الصحة العامة.// انتهى //21:49ت م0213