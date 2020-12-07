الرياض 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واسأطلقت الجمعية الخيرية لمرض الزهايمر خلال احتفالها باليوم العالمي للتطوع اليوم، فيلما تعريفيا تحت شعار #لحياتك_محتوى.واستعرض الفيلم الذي جرى إطلاقه عبر الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعية،@MzwalahSA@ Saudialzheimer, ما يشعر به مريض الزهايمر، ودور مقدم الرعاية، وأهمية المشاركة في التطوع كقيمة إنسانية.وسلّطت الجمعية خلال احتفالها, الضوء على الدور الريادي الذي تقدمه تجاه مختلف مستفيديها وأفراد المجتمع، والوصول لمقدمي الرعاية وأسر المرضى والوقوف النفسي والمعنوي إلى جانبهم عبر رسائل عديدة من خلال الفيلم التوعوي.// انتهى //21:54ت م0214