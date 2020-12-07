الطائف 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واسحققت الادارة العامة للتعليم في محافظة الطائف ممثلة إدارة النشاط الطلابي (بنين) المستوى الذهبي على مستوى المملكة في مجال العمل التطوعي، وذلك نظير الجهود الكبيرة في مجال الأعمال التطوعية.وأعرب المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي عن شكره لإدارة النشاط الطلابي على هذا الإنجاز،الذي يأتي ضمن المنجزات المتعددة لتعليم الطائف في مختلف المناسبات، ومن أهمها العمل التطوعي الذي تسعى الإدارة من خلال عدة مبادرات وفعاليات إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي اهتمت بالعمل التطوعي واستقطاب المتطوعين للوصول إلى مليون متطوع بالمملكة.// انتهى //21:58ت م0215