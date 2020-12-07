بغداد 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واساستقبل دولة مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق في بغداد اليوم معالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلَّف رئيس المجلس التنسيقي السعودي العراقي للجانب السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي والوفد المرافق له.‏وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام ‏المشترك بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة.ورحب دولة مصطفى الكاظمي بمعالي الوزير والوفد المرافق في بلدهم العراق.ونقل معاليه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - لدولة رئيس الوزراء ولحكومة وشعب العراق الشقيق.حضر الاستقبال معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الأستاذ سعد بن عثمان القصبي، وأمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي، إضافة إلى وفد من رجال الأعمال الذين يمثلون 22 شركة سعودية.// انتهى //22:03ت م0216