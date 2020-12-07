مقديشو 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واسأعلن رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي عقد مؤتمر يجمع بين قيادة الحكومة الفيدرالية ورؤساء الولايات في مقديشو.وتناول روبلي في كلمته في مؤتمر منتدى الشراكة من أجل الصومال الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد وكذلك قضية الانتخابات الفيدرالية والإنجازات التي تحققت لحكومته وفيروس كورونا وتأثيراته على الاقتصاد الوطني.وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيقوم قريبا برحلات إلى عدد من الولايات بحثا عن حلول للخلافات في الانتخابات الفيدرالية.// انتهى //22:14ت م0217