الأمم المتحدة 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واسدعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى تعزيز الدعم لقطاع الطيران، الذي تضرر بشدة بسبب جائحة كوفيد-19، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة مراعاة المناخ كي يكون هذا القطاع أكثر استدامة وقدرة على الصمود.وأوضح غوتيريش، في رسالة افتراضية بمناسبة يوم الطيران المدني الدولي، أن الطيران يؤدي دورا رئيسا في الشؤون الإنسانية، إذ يتيح للبشر فرصة اكتشاف التنوع الجغرافي والثقافي في العالم.وأفاد أن الجائحة أدت أيضا إلى الإخلال بعمليات شركات الطيران والمطارات وبأوضاعها المالية في جميع أنحاء العالم، ما يهدد قدرتها على ضمان الإمداد العالمي بالأدوية واللقاحات والمعونة الإنسانية وغير ذلك من السلع الحيوية.وشدد على ضرورة أن تعمل البلدان، على وجه السرعة، على دعم قطاعها للنقل الجوي في مواجهة هذه التحديات مع مراعاة المناخ.// انتهى //22:18ت م0218