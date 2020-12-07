ينبع 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واسنظمت غرفة ينبع بالتعاون مع هيئة مدن والصندوق الصناعي وبنك التنمية الاجتماعية, لقاءً تعريفياً "عن بعد" حول سبل دعم وتمويل المشاريع المستهدفة بواحة ينبع التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، بحضور رئيس الغرفة مراد العروي و 85 مشاركاً من رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والناشئة والمستثمرين الصناعيين.وأوضح رئيس غرفة ينبع مراد العروي أن تنظيم الغرفة هذا اللقاء جاء مواكبةً لاهتمام وحرص سمو أمير منطقة المدينة المنورة للتسويق لواحة ينبع، مضيفاً أن اللقاء سعى إلى التعريف بسبل دعم المنظومة الصناعية في المملكة وتحفيز القطاعات ذات الأولوية ومنها تشغيل واحة ينبع وتوفير التمكين المالي للمشروعات المستهدفة بالواحة من قبل الجهات التمويلية ذات الصلة بدعم وتمويل المشروعات، وبما يسهم في تطوير الصناعة وتوفير فرص العمل ودفع عجلة التنمية الصناعية بمنطقة المدينة المنورة ودعم إسهام المرأة في سوق العمل تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة في المملكة.وجرى خلال اللقاء استعراض ما توفره الجهات الداعمة من فرص ومنتجات لتمويل إنشاء المشروعات الصناعية والاستثمارية بواحة ينبع والإمكانات المتميزة والخدمات التي تقدمها هذه الجهات لتحفيز وتمكين رواد ورائدات الأعمال، بالإضافة إلى المشاريع المستهدفة بواحة ينبع.وتحدث مدير إدارة تطوير الصناعة والمدن الخاصة بهيئة "مدن" نايف الدريويش خلال اللقاء عن منظومة مدن وما تقدمه من خدمات لتطوير الصناعة، وما حققته مدن من قفزات ملموسة بعدد المنتجات لتلبية مختلف احتياجات القطاع الصناعي واللوجستي مواكبةً لرؤية المملكة 2030، كما تناول ما تتمتع به واحة ينبع‬ من ميزات تنافسية وأبرز الفرص الاستثمارية المتوفرة بالواحة الصناعية والتجارية ونوعية الصناعات الصغيرة المستهدفة كالمستلزمات الطبية والدوائية ومستحضرات التجميل والإلكترونيات والأغذية والمشروبات والنسيج، والفرص التجارية كإنشاء مجمع تجاري بالواحة ومحطة وقود ومكاتب إدارية ومرفق صحي ومرفق تعليمي، وطرق التقدم لهذه المشروعات، وحث الراغبين من المشاركين في اللقاء على التقدم لهذه المشروعات إلكترونياً عبر موقع مدن.كما قام كل من عمر العمران محلل أول تطوير الأعمال بالصندوق الصناعي وصالح العنبر، بالتعريف بالدور الريادي الذي يقوم به الصندوق في تنمية الصناعة بـالمملكة‬ وطبيعة نشاطه وتوضيح الإجراءات وآلية التقديم على قرض صناعي، واستعراض المميزات والحوافز والبرامج التي يقدمها الصندوق للصناعيين، إضافةً إلى توضيح آلية الاستفادة من برامج ومبادرات الصندوق لدعم القطاع الصناعي وآلية دعم المشروعات المستهدفة بواحة ينبع.من جانبه تحدث مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بينبع طلال بن سعد المحمدي عن الخدمات المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية لدعم المشاريع بواحة مدن وآلية الاستفادة من البرامج والمسارات التابعة للبنك، ومبادرة (أسس) بين البنك وهيئة مدن وأبرز التوجهات المستقبلية للبنك حتى العام 2025 في مجالات الحماية والاكتفاء والإنتاج.وقدم المشاركون في الورشة عدداً من المداخلات والاستفسارات شملت مبادرات التمويل المختلفة وآليات الاستفادة منها.وفي ختام اللقاء قدم ممثلو مدن والبنك الصناعي وبنك التنمية الاجتماعية شكرهم لغرفة ينبع على حرصها وعلى ما بذلته من جهود لتنظيم هذا اللقاء.// انتهى //22:19ت م0219