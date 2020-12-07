الرياض 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واستعادل فريق النصر مع نظيره فريق الاتفاق، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض بنتيجة 2-2، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .وسجل الاتفاق هدفه الأول عند الدقيقة 54 في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عن طريق اللاعب فيليب كيش، قبل أن يضيف زميله نعيم سليتي الهدف الثاني بعد مرور 6 دقائق على بداية الشوط الثاني، وعند الدقيقة 88 سجل اللاعب سامي النجعي هدف النصر الأول، قبل أن يحصل الفريق على ركلة جزاء تقدم لها عبدالرزاق حمدالله ليسددها داخل الشباك الاتفاقية عند الدقيقة 99 من عمر اللقاء، مطلقًا بعدها حكم المباراة نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.وبهذه النتيجة رفع النصر نقاطه في الدوري لـ 4 نقاط محتلًا المركز 15 ما قبل الأخير في سلّم الترتيب، فيما ارتفع رصيد الاتفاق للنقطة الثامنة في المركز الثاني عشر.// انتهى //22:21ت م0221