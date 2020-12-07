عام / الولايات المتحدة تسجل 174,387 إصابة مؤكدة و 1,118 حالة وفاة بفيروس كورونا
الاثنين 1442/4/22 هـ الموافق 2020/12/07 م واس
واشنطن 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واس
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 174,387 إصابة مؤكدة و 1,118 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 14,636,914 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 281,253 حالة وفاة.
// انتهى //
23:02ت م
0226