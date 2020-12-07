عرعر 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واسكرم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية اليوم, المتطوعين والمتطوعات بوسام رائد التطوع وشهادات الشكر والتقدير بمناسبة اليوم العالمي للتطوع 2020 م, وذلك في قاعة مجمع إرادة للصحة النفسية بمدينة عرعر , وبحضور مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور ثامر إسماعيل يتيم.وأوضح مدير عام الفرع بالمنطقة أنها مناسبة تستذكر إنجازات عام كامل، حقق فيه المتطوعون والمتطوعات ما يبعث على الفخر ,لافتاً الانتباه إلى أن هذا الاهتمام لم يأت من فراغ، بل يعكس وعياً وإدراكاً لأهمية تفعيل دور الشباب في المجتمع، فيما يتعلق بركيزة التنمية البشرية من خلال تنظيم هذا الاحتفال، وغيره من الأنشطة التطوعية والإنسانية على مدار العام.من جانبه, أقام فرع الهيئة ركنا توعوياً وتثقيفياً ومحاضرة عن الإسعافات الأولية بمخيم تكريم المتطوعين في جمعية البر الخيرية ولجنة التنمية الاجتماعية بلينة بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع.// انتهى //23:09ت م0228