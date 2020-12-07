الرياض 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واسيقيم مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم) مساء غدٍ، لقاءً افتراضيًا بعنوان: " قراءات في البيان الختامي لقمة العشرين"، مع نخبةٍ من الخبراء والمختصين يُستعرض خلاله مخرجات رئاسة المملكة لقمة العشرين.ويشارك في اللقاء مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبد العزيز الرشيد ، وكبير مسؤولي السياسات في برنامج المسار المالي لمجموعة العشرين عبدالمحسن الخلف، ورئيس الفريق السعودي لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي بندر الحمالي، ورئيس الفريق السعودي لمجموعة عمل البنية التحتية راكان بن دهيش، ورئيس الفريق السعودي لمسار عمل الضرائب الدولية وصّال المالكي، والرئيس المشارك السعودي للشراكة العالمية للشمول المالي ورئيس الفريق السعودي للشمول المالي هيثم الغليقة، ورئيس الفريق السعودي لمجموعة عمل الإطار الدكتور نايف الغيث، ورئيس الفريق السعودي لمسار عمل التشريعات المالية مشاري القدهي ، ويتطرق الضيوف للحديث عن المسار المالي وأهم مخرجاته خلال قمة مجموعة العشرين.كما يشارك في هذا اللقاء نائب الشيربا السعودي لمجموعة العشرين والمدير التنفيذي للإدارة العامة للسياسات الدكتور عبدالله الحسن، ومدير إدارة مجموعة العشرين في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد محمد العمرو، والأمينة العامة لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري، ورئيس مجموعة عمل التعليم في مجموعة العشرين الدكتور عبدالرحمن العمري، ونائبة رئيس مجموعة عمل السياحة ذكرى الزهراني، ويدير اللقاء المستشار الإعلامي ماجد الجريوي.ويناقش اللقاء أهم القرارات والتقارير الصادرة عن البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين التي ترأستها المملكة، وسيتطرق ضيوف اللقاء إلى الحديث عن أهم المخرجات من نتائج وتوصيات وتوجيهات، بالإضافة إلى أثر القمة المنعكس على الاقتصاد العالمي.ويأتي هذا اللقاء الافتراضي بعد نجاح انعقاد قمة مجموعة العشرين المقامة في المملكة العربية السعودية، رغم الصعوبات والتحديات التي فرضتها الجائحة على جميع دول العالم، والتي ساهمت بإصدار عدد من القرارات وحزم المساعدات التي تساهم في تعافي الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا.// انتهى //23:19ت م0230