ظهران الجنوب 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واسأطلقت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة اليوم, مبادرة "منجز " التي تهدف إلى قياس مستوى الطلاب والطالبات و إنجاز العمل من خلال العديد من الأدوات، وتحفيز أداء منسوبي الإدارة على جميع المستويات وتحقيق رضا المستفيد الداخلي والخارجي.وأوضح مدير التعليم الدكتور حسن العلكمي، أن أهداف هذه المُبادرة تتلخص في تحقيق رضا المستفيد الداخلي والخارجي, ورفع مستوى إنجاز الأقسام والإدارات في الأعمال المكلفة بها, وتسهيل التواصل مع الأقسام والإدارات المعنية لإنجاز الأعمال في وقت قياسي.// انتهى //23:28ت م0233