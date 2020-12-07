طريف 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واسنظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بطريف التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، بحضور المحافظ بدر بن نجر الصقر ، حفل تكريم المتطوعين بالمحافظة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، تزامناً مع الاحتفاء بـ "اليوم العالمي للتطوع لعام 2020، وتفعيل يوم التطوع السعودي "عطاء وطن".وتضمنت فعاليات الحفل طرحا لتجارب ناجحة في مجال العمل التطوعي بعنوان تجربة متطوع, والتطوع بالقطاع الخيري والمسؤولية المجتمعية ودور القطاعات الخاصة.وفي ختام الحفل كرم المحافظ الفرق التطوعية التابعة للجنة والجهات الحكومية والأهلية المشاركة والداعمة.// انتهى //23:30ت م0234