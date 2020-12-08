واشنطن 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 7 ديسمبر 2020 م واسأغلق سوق الأسهم الأمريكية، اليوم تداولاته على انخفاض.وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 7.16 نقطة، أو 0.19 بالمئة ليغلق عند 3691.96 نقطة، كما انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 148.47 نقطة، أو 0.49 بالمئة، إلى 30069.79 نقطة.وسجل مؤشر ناسداك المجمع عند الإغلاق ارتفاعاً بواقع 55.72 نقطة، أو 0.45 بالمئة، إلى 12519.95 نقطة.// انتهى //00:38ت م0238