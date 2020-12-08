صبيا 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واساحتفت إدارة التعليم بمحافظة صبيا اليوم، باليوم العالمي للتطوع، من خلال العديد من المبادرات والبرامج المتنوعة.وأوضح مساعد مدير تعليم صبيا للشؤون التعليمية ناصر بن أحمد معافا، أهمية العمل التطوعي وتنميته لدى الطلاب والطالبات، مؤكداً أن الاحتفاء بهذه المناسبة يأتي تكريماً للعمل التطوعي والمتطوعين، ودعماً لدورهم في تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالوطن وتشجيع ثقافة التعاون وخدمة المجتمع.وتضمن الحفل المعد بهذه المناسبة، عدداً من الكلمات والعروض المرئية التي تبرز أهمية التطوع ودعم المتطوعين بالدورات التي تمكنهم من تحقيق الأهداف المرجوة من الأعمال التطوعية، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 التي تقوم على مرتكزات من أهمها إشراك المتطوعين والمتطوعات في العمل التنموي داخل الوطن.بعد ذلك, جرى تكريم 60 متطوعا ومتطوعة.// انتهى //00:53ت م0239