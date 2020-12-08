الرياض 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :نائب أمير حائل يرعى حفل جمعية ذوي الإعاقة.. ويشهد توقيع اتفاقياتوزير التعليم يدشن «البوابة الإلكترونية» الجديدة للوزارةوزير التجارة يفتتح الملحقية التجارية بسفارة المملكة في بغدادجامعة الملك سعود تقدم 131 بحثًا علميًا حول كورونارئيس اللجنة التنفيذية لرالي حائل تويوتا الدولي: مستعدون للحدث العالميالرسوم والنقوش الصخرية في الدوادمي تُخلّد ذكرى الرحلات والحروب منذ العصر الحجري«هدف»: دعم برامج التوطين لعدد من المهن والأنشطة بالمدينةأمانه جدة تزيل مباني وأسوار مخالفة على مساحة 58.400 م2انطلاق أعمال ملتقى رجال الأعمال السعودي - العراقي«البنك الاسلامي» و«إعمار اليمن» يتفقان على تطوير استراتيجية موحدة وشاملة لتنمية اليمنالكاظمي يبحث مع القصبي الموضوعات المشتركة بين المملكة والعراقالقوات البحرية المشتركة بقيادة المملكة تعترض وتحجز شحنة مخدرات ببحر العربالإمارات تستعد لتشغيل أولى محطات الطاقة النووية السلمية بداية 2021بريطانيا وألمانيا وفرنسا: ندين قرارات إيران الأخيرة بشأن زيادة تخصيب اليورانيوم// يتبع //06:21ت م0005