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الثلاثاء 1442/4/23 هـ الموافق 2020/12/08 م واس
الرياض 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
نائب أمير حائل يرعى حفل جمعية ذوي الإعاقة.. ويشهد توقيع اتفاقيات
وزير التعليم يدشن «البوابة الإلكترونية» الجديدة للوزارة
وزير التجارة يفتتح الملحقية التجارية بسفارة المملكة في بغداد
جامعة الملك سعود تقدم 131 بحثًا علميًا حول كورونا
رئيس اللجنة التنفيذية لرالي حائل تويوتا الدولي: مستعدون للحدث العالمي
الرسوم والنقوش الصخرية في الدوادمي تُخلّد ذكرى الرحلات والحروب منذ العصر الحجري
«هدف»: دعم برامج التوطين لعدد من المهن والأنشطة بالمدينة
أمانه جدة تزيل مباني وأسوار مخالفة على مساحة 58.400 م2
انطلاق أعمال ملتقى رجال الأعمال السعودي - العراقي
«البنك الاسلامي» و«إعمار اليمن» يتفقان على تطوير استراتيجية موحدة وشاملة لتنمية اليمن
الكاظمي يبحث مع القصبي الموضوعات المشتركة بين المملكة والعراق
القوات البحرية المشتركة بقيادة المملكة تعترض وتحجز شحنة مخدرات ببحر العرب
الإمارات تستعد لتشغيل أولى محطات الطاقة النووية السلمية بداية 2021
بريطانيا وألمانيا وفرنسا: ندين قرارات إيران الأخيرة بشأن زيادة تخصيب اليورانيوم
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