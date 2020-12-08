طوكيو 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسأظهرت بيانات اقتصادية رسمية نشرت اليوم نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 9ر22% من إجمالي الناتج المحلي سنويا.وتزيد هذه الأرقام الصادرة عن مكتب الحكومة اليابانية، عن توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون نمو الاقتصاد بمعدل 5ر21% سنويا بعد نموه بمعدل 8ر28% سنويا خلال الربع الثاني من العام الحالي.في الوقت نفسه سجل الاقتصاد الياباني نموا ربع سنوي بمعدل 5% خلال الربع الثالث من العام الحالي متوافقا مع توقعات المحللين بعد نموه بمعدل ربع سنوي قدره 2ر8% خلال الربع الثاني.وأشار تقرير مكتب الحكومة اليابانية إلى تراجع الإنفاق الاستثماري في اليابان خلال الربع الثالث بنسبة 4ر2% مقارنة بالربع الثاني في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 2ر3%، بعد تراجع بنسبة 5ر4% خلال الربع الثاني.// انتهى //07:44ت م0013