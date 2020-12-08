إسلام آباد 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية تسجيل باكستان أمس أعلى معدل للإصابات بفيروس كورونا خلال الأشهر الخمسة الماضية.وتطرقت إلى تفاوض الحكومة الباكستانية مع الصين وروسيا للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا وتوفيره للكوادر الطبية وكبار السن .وسلطت الضوء على تحرك السلطات الباكستانية لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الأجنحة المسلحة للأحزاب السياسية والجماعات الدينية في البلاد .وتناقلت تصريحات رئيس الوزراء عمران خان الذي تعهد بعدم التسامح مع العناصر المتورطة في الفساد ونهب أموال الدولة.وأشارت إلى إعادة الهند فتاتين باكستانيتين عبرتا الحدود المشتركة بين البلدين عن طريق الخطأ.و تناقلت أنباء مقتل خمسة جنود من أفراد الجيش الأفغاني وإصابة أربعة آخرين خلال تصديهم لهجوم شنه مقاتلو حركة طالبان على نقاط تفتيش تابعة للجيش في منطقة قندوز شمال أفغانستان.// انتهى //08:39ت م0014