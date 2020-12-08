طرابلس 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم، بعقد مجلس النواب برئاسة عقيله صالح في مدينة بنغازي، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لمناقشة وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب القانون رقم4 لسنة 2014 المنظم لعمل المجلس، وتم الاتفاق خلال الجلسة على إعداد مجلس النواب لخطة بديلة في حال فشل الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة .وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية في البلاد، مبينة تصريحات الناطق باسم القائد العام للجيش أحمد المسماري، التزام الجيش الوطني، التام باتفاق وقف إطلاق النار، وأن الجيش أصدر تعليمات لعناصره بالانتباه وعدم الانجرار وراء الاستفزازات التي تؤدي إلى تصعيد الموقف العسكري.وتطرقت إلى تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقب لقاء الرئيس الفرنسي ، وقوله إن الأوضاع الإقليمية بشرق البحر المتوسط والشرق الأوسط ومنطقة الساحل الإفريقي حظيت بأولوية كبيرة، خلال مباحثاته مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بباريس، في ضوء المخاطر المتصاعدة على الأمن القومي للبلدين.// انتهى //09:35ت م0015