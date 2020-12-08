عام / منتدى الخبرة السعودي ينظم غدًا ندوة عن اليوم العالمي للتطوع
الثلاثاء 1442/4/23 هـ الموافق 2020/12/08 م واس
الرياض 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واس
ينظم منتدى الخبرة السعودي ضمن نشاطه الأسبوعي غداً ندوة بعنوان "المملكة العربية السعودية في اليوم العالمي للتطوع .. إسهام في خدمة الإنسانية), وذلك عبر الاتصال المرئي عند الساعة 8 مساء وتنقل مباشرة على قناة المنتدى في اليوتيوب https://bit.ly/3cDlCPX .
ويشارك بالندوة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحبة السمو الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل الفرحان رئيسة مجلس إدارة الجمعية السعودية للفصام ( احتواء)، ويديرها عميد كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً الدكتور عبدالله الرفاعي، .
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