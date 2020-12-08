الرياض 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسينظم منتدى الخبرة السعودي ضمن نشاطه الأسبوعي غداً ندوة بعنوان "المملكة العربية السعودية في اليوم العالمي للتطوع .. إسهام في خدمة الإنسانية), وذلك عبر الاتصال المرئي عند الساعة 8 مساء وتنقل مباشرة على قناة المنتدى في اليوتيوب https://bit.ly/3cDlCPX .ويشارك بالندوة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحبة السمو الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل الفرحان رئيسة مجلس إدارة الجمعية السعودية للفصام ( احتواء)، ويديرها عميد كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً الدكتور عبدالله الرفاعي، .// انتهى //09:39ت م0016