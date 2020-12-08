المنامة 22 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 07 ديسمبر 2020 م واسأدانت مملكة البحرين بشدة محاولة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية من خلال طائرة مسيرة (مفخخة).وشددت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها على موقف مملكة البحرين الداعم دائماً للمملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات ضد كل من يستهدف أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها ، مشيدة في الوقت نفسه بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي تمكنت من اعتراض الطائرة وإسقاطها.// انتهى //09:53ت م0017