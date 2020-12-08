القاهرة 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 8 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم القمة المصرية الفرنسية بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون التي عقدت في باريس أمس، وتناولت العمل المشترك على دعم تسوية الأوضاع في ليبيا وبحث الأزمة السورية والأوضاع في لبنان، وسبل مكافحة الفكر المتطرف، وملف سد النهضة.وسلطت الضوء على تأكيد الرئيس السيسي ضرورة عدم ربط الإرهاب بأي دين وعدم الإساءة للرموز والمعتقدات المقدسة وأهمية التمييز الكامل بين الإسلام كديانة سماوية عظيمة وبين ممارسات بعض العناصر المتطرفة التي تنتسب اسما للإسلام وتسعى لاستغلاله لتبرير جرائمها الإرهابية.وتحدثت الصحف عن انطلاق التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بـ13 محافظة أمس والتي يتنافس فيها 202 مرشح على 101 مقعد بالمجلس.ولفتت الانتباه إلى أن الجيش الوطني الليبي أعلن عن اعتراض سفينة تركية ترفع علم جاميكا كانت متجهة صوب ميناء مصراته، واتهم حكومة الوفاق في طرابلس بنقل ميليشيات وأسلحة ومعدات باتجاه خطوط التماس غرب سرت والجفرة.ورصدت إقرار اللجنة الحكومية المعنية بالتخطيط والبناء في إسرائيل خطة لبناء تسعة آلاف وحدة استيطانية جديدة في حي عطاروت بشمال القدس، وتأكيدها أن الخطة تستوفي المعايير المطلوبة.ونوهت صحف القاهرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يتجه إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد تركيا بعد إعلان ألمانيا عن فشل جهود الوساطة مع أنقرة لخفض حدة التوترات والتصعيد في منطقة شرق المتوسط.وتناولت تطورات انتشار فيروس كورونا ووصول عدد الإصابات على المستوى العالمي إلى 67 مليون حالة وتجاوز الوفيات مليونا و600 ألف حالة، واتهام الصين لأستراليا بتصدير الوباء إليها عبر أغذية مجمدة.// انتهى //10:00ت م0018