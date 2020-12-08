الرياض 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسيقدم معالي رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف غداً، المؤتمر الإلكتروني "الرقابة القضائية في تعزيز انتظام الأجهزة الحكومية"، والذي ينفذه معهد الإدارة العامة ضمن سلسلة اللقاءات الإثرائية لبرنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية.ويستهدف المؤتمر بيان حقيقة التنظيم القضائي في المملكة ودور القضاء الإداري في تحقيق العدالة ورقابة أداء الأجهزة الحكومية وضمان سيرها وفق موازنات عادلة.ويشتمل المؤتمر الإلكتروني على خمسة محاور هي: التنظيم القضائي في المملكة ، والتعريف بديوان المظالم، والاختصاص القضائي لديوان المظالم، ورقابة المشروعية للقضاء الإداري وأثره، ونماذج تطبيقية لأحكام صادرة من قضاء ديوان المظالم.مما يذكر أن المؤتمر الإلكتروني يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الإثرائية بهدف إكساب الدارسين المعارف والمهارات الخاصة بالعلوم القانونية، ويمكن التسجيل في المؤتمر ومتابعة محتواه عن طريق الرابط: ethrai.sa/webinar-details/a3f4ba81-66f2-40f2-8fbf-b549bd5ba83b .// انتهى //10:55ت م0025