جدة 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسقدّم مستشفى شرق جدة خدماته لـ 65398 مستفيدا لفترة الـ 4 أشهر الماضية لهذا العام 2020م ، وذلك خلال جائحة كورونا عبر العيادات الافتراضية للمرضى و المستفيدين في العيادات الخارجية ، حيث تأتي هذه الخدمات تواصلاً للتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس (كورونا) .وبلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ 40188 مراجعا, فيما استفاد من خدمات العيادات الخارجية 22006 مرضى و مراجعين ، كما بلغ مجموع العمليات التي تمت خلال نفس الفترة 1721 عملية منها 1483 عملية لدى قسم الولادة .كما أتاحت هذه الخدمات للمرضى التواصل المباشر بين الأطباء و مرضاهم أثناء الموعد المحدد لكل مريض، من خلال الاتصال الهاتفي الذي يقوم به الطبيب المعالج للاطمئنان على صحة مرضاه.// انتهى //11:10ت م0027