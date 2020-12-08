بيروت 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بنتائج الاجتماع الذي عقد أمس بين الرئيس اللبناني ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في محاولة جديدة لحلحلة العقد التي تعترض عملية التشكيل من دون بروز نتائج إيجايبة حتى الآن في حين تتصاعد المخاوف من تحركات شعبية رفضا لاجراءات رفع الدعم عن السلع الأساسية.وأشارت الى إقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود أمس المسجد الاقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي وأدوا طقوسا دينية ثم غادروه من باب السلسلة.وتحدثت صحف اليوم عن إعلان السلطات العراقية أمس عن القبض على مجموعة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، بينها اثنان من منفذي مجزرة سبايكر عام 2014م.ولفتت الانتباه إلى إعلان كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا أمس أنها تشعر بقلق بالغ من إعلان إيران عن عزمها تركيب أجهزة طرد مركزب إضافية ومتطورة لتخصيب اليرانيوم في منشأة نطنز.وأخبرت صحف بيروت عن إعلان مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل، رفض الاتحاد نتيجة الانتخابات البرلمانية في فنزويلا الأحد الفائت معتبرا أنها لم تكن حرة ونزيهة.// انتهى //11:12ت م0028