الخليل 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، خمسة فلسطينيين من محافظة الخليل.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمود رائد عصافرة من بلدة بيت كاحل شمالا، وعبد الله سمير الرجبي من المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، بعد تفتيش منزليهما، والعبث بمحتوياتهما، فيما اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة بيت أمر شمال الخليل الطالبين مجدي مرشد زعاقيق ، وإبراهيم رامي زعاقيق ونقلتهما إلى معسكر عصيون شمال البلدة، بينما اعتقلت من بيت أمر الشاب عبيدة غازي عادي خلال مداهمة منزل عائلته.// انتهى //11:13ت م0029