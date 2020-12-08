بغداد 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالزيارة التي قام بها الوفد الرسمي السعودي برئاسة معالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف رئيس المجلس التنسيقي السعودي العراقي للجانب السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي لبغداد أمس, مبرزة النتائج المتحققة من الزيارة ومن بينها التوقيع على اتفاقيتين لإنشاء صوامع للغلال في محافظة الديوانية ومستشفى في محافظة الأنبار، فضلا عن افتتاح الملحقية التجارية السعودية في بغداد.كما نوهت الصحف باللقاءات المهمة التي أجراها الوفد الرسمي السعودي وفي المقدمة منها لقاءاته مع الرئاسات الثلاث "رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب" مبرزة المحاور التي بُحثت خلال هذه اللقاءات والتي تركزت حول سبل تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين, فضلا عن القضايا ذات الاهتمام المشترك.وعرجت صحف بغداد على استقبال رئيس الجمهورية برهم صالح سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين لدى بغداد أمس ، مبرزة تأكيده على ضرورة حماية سيادة العراق ودعم استقراره، ومواصلة جهوده لاستئصال الإرهاب.// انتهى //11:20ت م0030