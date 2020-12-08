سياسي / قوات الاحتلال تعتقل خمسة فلسطينيين من محافظتي نابلس وبيت لحم
الثلاثاء 1442/4/23 هـ الموافق 2020/12/08 م واس
نابلس - بيت لحم 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، خمسة فلسطينيين من محافظتي نابلس و بيت لحم.
وأفادت مصادر محلية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن خالد ذويب من بلدة زعترة شرق بيت لحم، بعد دهم منزله وتفتيشه ، فيما اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: عبد الله عوض عبيات ، واسماعيل خليل الزير ، وحمزة طالب أبو دية ، عقب دهم منازلهم، وتفتيشها في قرية حرملة شرق محافظة بيت لحم.
من جهة أخرى اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة نابلس، واعتقلت نضال عاطف أبو رميلة ، عقب مداهمة منزله عقب اقتحامها مدينة نابلس.
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11:29ت م
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