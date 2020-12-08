جدة 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة, معالي رئيس مجلس أمناء جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط وأعضاء المجلس .وهنأ سمو الأمير مشعل بن ماجد الجميع على تعيينهم في أول مجلس للأمناء يتم تشكيله لجامعة الملك عبدالعزيز عقب صدور نظام الجامعات الجديد، مشيدًا بكفاءتهم وخبراتهم .ونوه سموه بالدور الذي يقع على عاتق الجامعات في التأثير الإيجابي في المجتمع ومعرفة المتغيرات وطرح الحلول، معربًا عن فخره بخدمة الوطن ومجتمع جدة بهذا الجانب مؤكداً للأعضاء تقديم العون فيما يحقق أهداف المجلس متمنياً لهم التوفيق والسداد.يذكر أن تشكيل مجلس أمناء جامعة الملك عبدالعزيز جاء على النحو التالي "معالي الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط رئيساً ، ومعالي المهندس عبداللطيف العثمان نائباً للرئيس، وعضوية كلاً من معالي الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، ومعالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، والدكتورة سلوى بنت عبدالله الهزاع، والدكتورة هيفاء بنت رضا جمل الليل، والدكتورة فاتن بنت محمد سايس، والدكتورة سوزان بنت محمد القرشي، والدكتور أسامه بن أحمد أبو النجا، وحمزة بن علي المدني، ونشوى بنت عبدالهادي طاهر" .// انتهى //11:32ت م0034