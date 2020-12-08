الكويت 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسأصدر أمير دولة الكويت، سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمرا أميريًا اليوم بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيسًا لمجلس الوزراء.وذكرت وكالة الأنباء الكويتية ، أن أمير دولة الكويت "بعد مشاورات تقليدية أمر بالآتي: يعين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم".// انتهى //11:44ت م0035