سياسي / أمير الكويت يعين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء
الثلاثاء 1442/4/23 هـ الموافق 2020/12/08 م واس
الكويت 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واس
أصدر أمير دولة الكويت، سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمرا أميريًا اليوم بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيسًا لمجلس الوزراء.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية ، أن أمير دولة الكويت "بعد مشاورات تقليدية أمر بالآتي: يعين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم".
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