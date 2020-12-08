الرباط 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بالوضعية الوبائية بالبلاد، حيث يستمر فيروس كورونا في تسجيل المزيد من الإصابات وحصد المزيد من الأرواح, وركزت الصحف على الأرقام التي أوردتها وزارة التعليم المغربية التي أفادت بإصابة أكثر من 13 ألفا من التلاميذ والأطر التربوية بفيروس كورونا منذ بداية الموسم الدراسي.وفي العلاقات المغربية الفرنسية، تطرقت الصحف إلى توقيع المغرب وفرنسا أمس بالرباط، على إعلان نوايا بشأن رعاية القاصرين غير المصحوبين بذويهم، وذلك بمناسبة الزيارة التي قام بها للمغرب وزير العدل الفرنسي أريك ديبون موريتي.وأخبرت صحف المغرب عن اتجاه الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد تركيا بعد إعلان ألمانيا عن فشل جهود الوساطة مع أنقرة لخفض حدة التوترات والتصعيد في منطقة شرق المتوسط.وفي انتظار تسلمه مهامه على رأس البيت الأبيض، أفادت صحف الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، يواصل تشكيل الفريق الحكومة الفدرالي، وأنه يعتزم ترشيح مدعي عام كاليفورنيا لشغل منصب وزير الصحة.وتناولت الصحف تطورات وباء كورونا عبر العالم، مشيرة إلى وصول عدد الإصابات إلى 67 مليون حالة وتجاوز الوفيات مليونا و600 ألف حالة، في الوقت الذي شرعت فيه روسيا في تلقيح مواطنيها بينما تستعد المملكة المتحدة لإطلاق عملية التلقيح بدءا من اليوم.// انتهى //11:57ت م0038