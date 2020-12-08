جدة 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسالتقى معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، عبر الاتصال المرئي أمس، سفيرة هولندا لدى المملكة جانيت ألبيردا.وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون في مجال التنمية، إلى جانب استعراض البرامج التي ينفذها البنك في البلدان الأعضاء والشراكات التي يبرمها مع مجتمع التنمية الإقليمي والدولي لخدمة أعضائه على نحوٍ أفضل.// انتهى //12:12ت م0039