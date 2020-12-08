حائل 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسيقيم ميدان الفروسية بمنطقة حائل غداً حفل سباقه الثامن للموسم الحالي 1442هـ على دعم نادي سباقات الخيل.وأوضح مدير ميدان الفروسية بحائل بندر التبيناوي أن عدد الجياد المسجلة وصل إلى 67 جواداً ، مشيراً إلى أن السباق يتكون من خمسة أشواط، حيث خصص الشوط الأول للدرجة مفتوح مواليد 2018م, والشوط الثاني خصص للدرجة لم تربح, بينما خصص الشوط الثالث لمفتوح أفراس, فيما خصص الشوط الرابع من الدرجة الأولى حتى الثالثة, وتم تخصيص الشوط الخامس لمفتوح الدرجات.// انتهى //13:06ت م0050