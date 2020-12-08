لندن 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسواصلت الصحف البريطانية الصادرة اليوم الاهتمام بآخر تطورات أزمة انتشار فيروس كرونا المستجد على الصعيدين المحلي والدولي، مبرزة بدء هيئة الرعاية الصحية الوطنية في تنفيذ برنامج التطعيم الشامل بعد إجازة لقاح مضاد للمرض الأسبوع الماضي.وأخبرت الصحف عن اجتماع مهم في بروكسل نهاية الأسبوع الجاري يجمع بين رئيس الوزراء، بوريس جونسون، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أرسولا فان در لين، للدفع بمحادثات المغادرة البريطانية مع اقتراب موعد الانفصال الرسمي نهاية الشهر الجاري.ونقلت في شأن منفصل تخذير بريطانيا وألمانيا وفرنسا إيران من المضي قدماً في زيادة معدلات تخصيب اليورانيم ومنع زيارات المفتشيين الدوليين إلى مواقع المفاعلات النووية.وعرجت صحف الثلاثاء على سير عملية تكوين الإدارة الأمريكية الجديدة، مشيرة إلى أن الرئيس المنتخب جو بايدن سيرشح أحد جنرالات الجيش المتقاعدين إلى منصب وزير الدفاع.// انتهى //13:21ت م0052