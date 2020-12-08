الخرطوم 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسوصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم، في زيارة رسمية.وكان في استقبال سموه بمطار الخرطوم الدولي، معالي وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.وعقب الاستقبال عقد سموه جلسة مباحثات مع وزير خارجية السودان المكلف تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع في السودان واتفاق السلام الذي تم توقيعه مؤخراً بجوبا، إضافة لبحث المستجدات في المنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //13:24ت م0054