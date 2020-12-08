حائل 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل في مكتبه بالإمارة اليوم توقيع اتفاقية تعاون بين جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي ومجلس شباب حائل .وتهدف الاتفاقية التي وقعها الأمين العام للجائزة الدكتور فهد المغلوث مع أمين عام مجلس شباب منطقة حائل الدكتور جمال الرويضي إلى توسيع دائرة العمل الاجتماعي وتفعيل آليات اكتشاف المواهب، ودعم المبادرات الانسانية والشبابية والثقافية بالمنطقة.وأكد الدكتور الرويضي أن هذه الاتفاقية تأتي بدعم من سمو أمير منطقة حائل رئيس مجلس شباب المنطقة وسمو نائبه نائب رئيس المجلس.يذكر أن جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي تسعى إلى تطوير عملها في مساندة المبادرات الاجتماعية والثقافية والرياضية في جميع مناطق المملكة.// انتهى //13:30ت م0059