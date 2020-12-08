القاهرة 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسبدأت اليوم عمليات التصويت لليوم الثاني على التوالي بجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب المصري بمحافظات المرحلة الثانية والبالغ عددها 13 محافظة مصرية، وسط إجراءات أمنية مكثفة لتأمين العملية الانتخابية، واحترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.ويخوض جولة الإعادة 202 مرشحًا للتنافس على شغل 101 مقعدًا بمجلس النواب المصري، فيما تشارك 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية في أعمال المتابعة الخاصة بالانتخابات بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر.وتجري جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب المصري بمحافظات المرحلة الثانية في 13 محافظة هي "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".// انتهى //13:41ت م0062