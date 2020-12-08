اقتصادي / بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام
الثلاثاء 1442/4/23 هـ الموافق 2020/12/08 م واس
الكويت 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واس
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 15ر8 نِقَاط ليبلغ مستوى 22ر5558 نقطة بنسبة هبوط بلغت 15ر0 %.
وجرى تداول كمية أسهم بلغت 16ر369 مليون سهم تمت عبر 12294 صفقة نقدية بقيمة 9ر47 مليون دينار كويتي .
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9ر26 نقطة ليبلغ مستوى 20ر4459 نقطة بنسبة صعود بلغت 61ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 8ر303 ملايين سهم تمت عبر 6986 صفقة نقدية بقيمة 2ر19 مليون دينار .
وانخفض مؤشر السوق الأول 01ر25 نقطة ليبلغ مستوى 92ر6113 نقطة بنسبة هبوط بلغت 41ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر65 مليون سهم تمت عبر 5308 صفقات بقيمة 6ر28 مليون دينار .
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