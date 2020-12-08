الكويت 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 15ر8 نِقَاط ليبلغ مستوى 22ر5558 نقطة بنسبة هبوط بلغت 15ر0 %.وجرى تداول كمية أسهم بلغت 16ر369 مليون سهم تمت عبر 12294 صفقة نقدية بقيمة 9ر47 مليون دينار كويتي .وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9ر26 نقطة ليبلغ مستوى 20ر4459 نقطة بنسبة صعود بلغت 61ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 8ر303 ملايين سهم تمت عبر 6986 صفقة نقدية بقيمة 2ر19 مليون دينار .وانخفض مؤشر السوق الأول 01ر25 نقطة ليبلغ مستوى 92ر6113 نقطة بنسبة هبوط بلغت 41ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر65 مليون سهم تمت عبر 5308 صفقات بقيمة 6ر28 مليون دينار .// انتهى //13:52ت م0063