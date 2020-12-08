مسقط 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسالتقى قائد البحرية السلطانية العمانية بمركز الأمن البحري اللواء الركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي اليوم، رئيس هيئة الأركان البحرية البريطانية الفريق أول بحري (توني راداكن) والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث وجهات النظر في عدد من المجالات البحرية بين البلدين.// انتهى //15:24ت م0087