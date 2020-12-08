سياسي / الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة العربية السعودية
الثلاثاء 1442/4/23 هـ الموافق 2020/12/08 م واس
الرياض 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واس
استقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بمكتبه في الأمانة العامة اليوم سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو .
جرى خلال اللقاء مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وأولويات التعاون بين مجلس التعاون وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
حضر الاستقبال الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق.
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15:24ت م
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