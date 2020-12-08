جدة 23 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 08 ديسمبر 2020 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم، توقيع مذكرات تعاون بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجامعة جدة، وأمانة محافظة جدة.ونصت المذكرة الأولى التي وقعها معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ماجد الغانمي، ومعالي رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، على تعاون الجانبين في نشر مفهوم منصة العمل التطوعي وتقديم ساعات تطوعية من قبل الكادر التعليمي في المجالات التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والاستفادة من الخريجين المتميزين في تقديم أعمال تطوعية بفروع التنمية بالمنطقة، إضافة لتقديم دراسات أكاديمية تساعد في تنمية المنطقة.وتعزز المذكرة الثانية التي وقعها نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع أمين محافظة جدة صالح التركي ، جوانب التعاون في منح الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي منافذ بيع في مواقع متفرقة من مدينة جدة.// انتهى //15:27ت م0090